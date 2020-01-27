"Ювентус" сенсационно проиграл "голубым" в чемпионате Италии

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Наполи" обыграл "Ювентус" со счетом 2:1.

В первом тайме моментов было создано немного. Неплохие удары нанесли Милик и Руй, но им не хватило точности. Счет был открыт на 63-й минуте. Инсинье решился на дальний удар, голкипер "Ювентуса" отбил мяч перед собой и Зелиньски оказался первым на добивании. В концовке встречи команды обменялись голами. Сначала Инсинье красиво забил с лета, а затем отличился Роналду, воспользовавшись ошибкой голкипера.

Благодаря победе "Адзурри" (с итальянского - "голубые". - Прим. "Апострофа") прервали серию из трех поражений подряд и поднялись на 10-е место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" остался на первом месте и опережает ближайшего преследователя на три очка.

"Наполи" – "Ювентус" - 2:1 (0:0)



Голы: Зелиньски (63), Инсинье (86) - Роналду (90)

"Наполи": Мерет, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Хюсай, Фабиан Руис, Демме (Лоботка, 69), Инсинье, Зелиньски (Элмаз, 81), Кальехон, Милик (Льоренте, 90).

"Ювентус": Шченсны, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Куадрадо, Пьянич (Рабьо, 50), Бентанкур, Матюиди (Дуглас Коста, 72), Игуаин, Роналду, Дибала (Бернардески, 72).

Предупреждения: Демме (30), Бентанкур (61), Рабьо (70), Хюсай (76), Бернардески (81), де Лигт (85), Роналду (90).

Ранее сообщалось, что "Ювентус" обыграл "Рому" в Кубке Италии.