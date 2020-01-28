Английский топ-клуб согласовал переход защитника сборной Украины

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко близок к переходу в лондонский "Арсенал".

Об этом сообщает "Команда №1".

Согласно информации источника, клубы уже согласовали все условия перехода 23-летнего футболиста. Теперь будущее украинца полностью зависит от "Арсенала", который делает выбор между ним и испанцем Пабло Мари из бразильского "Фламенго".

В текущем сезоне Матвиенко сыграл в составе "Шахтера" 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. За сборную Украины он сыграл 26 матчей, результативными действиями не отметился.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игроком сборной Украины заинтересовался один из сильнейших клубов мира.