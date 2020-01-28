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"Динамо" одержало четвертую победу на сборе в Турции

вторник, 28 января 2020, 12:53
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Киевское "Динамо" обыграло казахстанский "Кайрат" в товарищеском матче со счетом 2:0. Встреча проходила на стадионе спортивного центра Калиста в турецком Белеке.

Героем матча стал новичок киевлян Ибрагим Каргбо, забивший оба мяча своей команды. Два ассиста на своей счет записал Виталий Буяльский. Неприятным моментом для киевлян стала травма Каргбо, которую он получил, забивая второй гол. Поле 20-летний нападающий покинул на носилках.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Белек (Турция)

ДИНАМО (Киев, Украина) - КАЙРАТ (Казахстан) - 2:0

Голы: Каргбо, 52; Каргбо, 75.

Динамо: Бойко (Бущан, 46), Кендзера (Забарный, 46), Попов (Андриевский, 46), Сирота (Буяльский, 46), Миколенко (Караваев, 46), Сидорчук (Пиварич, 46), Шепелев (Кадири, 46), Дуэлунд (Кадар, 46), Цитаишвили (Каргбо, 46), де Пена (Вивчаренко, 46), Соль (Шапаренко, 46).

Кайрат (стартовый состав): Покатилов, Дугалич, Алип, Суюмбаев, Миканович, Адахаджиев, Абикен, Астанов, Тунгишбаев, Вжещиньски, Эсеола.

Для киевлян это был уже шестой матч на сборе в Турции. В предыдущих играх они сыграли вничью с польской "Легией" (1:1), обыграли азербайджанский "Нефтчи" (2:1), разгромили северомакедонский "Вардар" (4:0), уступили хорватскому "Хайдуку" (0:1) и уверенно обыграли "Динамо-Брест" (3:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" нашли виновного в допинговом скандале.

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