В "Динамо" нашли виновного в допинговом скандале

Главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов временно отстранен от работы с первой командой из-за допингового скандала с нападающим Артемом Бесединым.

Об этом сообщает Sport Arena.

По сведениям издания, окончательное решение по врачу будет принято после выяснения всех причин произошедшего, а также после вынесения окончательного вердикта УЕФА по вопросу форварда.

Ранее сообщалось, что допинг-проба футболиста оказалась положительной после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы со шведским "Мальме" (3:4). После этого форвард был отстранен на 30 дней.

23-летний Беседин является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что грозит Беседину, если его вина в употреблении допинга будет доказана.