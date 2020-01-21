RU  UA  EN

вторник, 21 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 января

19:51
Суд принял решение по задержанному "организатору" банды, убившей Гандзюк: видео
19:44
Под Ровно на глазах у ребенка напали на соратницу Вакарчука
19:08
Памела Андерсон тайно вышла замуж: кто стал пятым супругом 52-летней звезды Playboy
19:00
Чем порадовать ее на День святого Валентина: 10 приятных подарков для девушки
18:48
Не знаем, что будет дальше: певица Тейлор Свифт рассказала о смертельной болезни матери
18:06
СМИ заговорили о тайной болезни Оззи Осборна - действительно ли все так плохо
18:01
"Неадекватный" экс-сотрудник ОПУ слил в сети данные топ-политиков
17:45
Вера Брежнева показала романтические фото с Константином Меладзе с отдыха в Италии
17:44
В СМИ анонсировали возвращение скандального мэра Черновецкого в Украину
16:53
Не лягу под нож: 40-летняя певица Пинк рассказала, почему будет стареть естественно
15:55
СМИ назвали крестную сына Меган Маркл - ранее женщина сыграла важную роль в жизни принца Гарри
15:16
Кто заплатит за поездку нардепов на форум в Давос: в Раде дали четкий ответ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В "Динамо" нашли виновного в допинговом скандале

вторник, 21 января 2020, 19:24
переглянути новину українською

Главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов временно отстранен от работы с первой командой из-за допингового скандала с нападающим Артемом Бесединым.

Об этом сообщает Sport Arena.

По сведениям издания, окончательное решение по врачу будет принято после выяснения всех причин произошедшего, а также после вынесения окончательного вердикта УЕФА по вопросу форварда.

Ранее сообщалось, что допинг-проба футболиста оказалась положительной после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы со шведским "Мальме" (3:4). После этого форвард был отстранен на 30 дней.

23-летний Беседин является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что грозит Беседину, если его вина в употреблении допинга будет доказана.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Ювентус - Рома: онлайн трансляция

Челси - Арсенал: онлайн трансляция

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 2:0 Хроника матча

Макгрегор - Серроне: Хроника и видео боя

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: