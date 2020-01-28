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"Динамо" разгромило команду Милевского и Хачериди: видео

вторник, 28 января 2020, 10:11
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Киевское "Динамо" разгромило "Динамо-Брест" в товарищеском матче со счетом 3:0. В стартовом составе чемпиона Беларуси на матч вышли бывшие игроки бело-синих Артем Милевский и Евгений Хачериди.

Победу киевлянам принесли дубль Йосипа Пиварича и гол Миккеля Дуэлунда. Первый мяч хорватский защитник забил ударом из пределов штрафной площади соперника. Дубль он оформил классным ударом головой после передачи со своей половины поля. Датчанин свой гол забил обводящим ударом с линии штрафной.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Белек (Турция)

ДИНАМО (Киев, Украина) - ДИНАМО-БРЕСТ (Беларусь) - 3:0

Гол: Пиварич, 22; Пиварич, 37; Дуэлунд, 75.

Динамо: Бущан (Бойко, 46), Пиварич (Кендзера, 46), Кадар (Сирота, 46), Вивчаренко (Попов, 46), Забарный (Сидорчук, 46), Буяльский (де Пена, 46), Шапаренко (Шепелев, 46), Андриевский (Дуелунд, 46), Караваев (Миколенко, 46), Кадири (Цитаишвили, 46), Каргбо (Соль, 46).

Динамо-Брест (стартовый состав): Павлюченко, Бакай, Хачериди, Кики, Савицкий, Веретило, Витус, Гордейчук, Кисляк, Нойок, Милевский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" нашли виновного в допинговом скандале.

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