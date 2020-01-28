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Итальянский топ-клуб купил звезду чемпионата Англии: опубликовано фото

вторник, 28 января 2020, 18:25
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Датский полузащитник лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Эриксен перешел в миланский "Интер".

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Футболист подписал с "Интером" контракт до лета 2024 года.

27-летний Эриксен является воспитанником "Аякса". За "Тоттенхэм Хотспур" он выступал с 2013 года, провел за клуб 305 матчей во всех турнирах, в которых забил 69 голов и отдал 89 результативных передач. За сборную Дании сыграл 95 матчей и забил 31 мяч. В составе "Аякса" хавбек трижды становился чемпионом Нидерландов.

"Интер" в данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего "Ювентуса" на три очка. В Лиге Европы миланский клуб в 1/16 финала встретится с болгарским "Лудогорцем".

Ранее сообщалось, что защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко близок к переходу в английский топ-клуб. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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