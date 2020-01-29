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Украинский чемпион Европы по боксу отказался от выступлений на Олимпийских играх: что произошло

среда, 29 января 2020, 12:50
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Украинский боксер Виктор Выхрист перешел в профессиональный бокс, подписав контракт с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion.

Об этом сообщает официальный сайт компании.

Выхрист взял себе псевдоним Виктор Фауст. Переходом в профессионалы украинец закрыл себе возможность выступления на Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут летом в Токио.

"У Виктора была путевка на Олимпиаду, но он выбрал нас", - сказал промоутер Эрол Джейлан.

"Предложение было настолько потрясающим, что я решился на этот шаг", - заявил Выхрист.

27-летний Выхрист выступает в супертяжелой весовой категории. В любительском боксе он провел 36 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Украинец становился чемпионом Европы в 2017 году, а также победителем Европейских игр-2019.

Ранее сообщалось, что украинец Арнольд Хегай проиграл американцу в титульном бою.

Сергей Денисов Версия для печати
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Раздел: Спорт Тема: Бокс
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