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Джокович разгромил Федерера в полуфинале Australian Open

четверг, 30 января 2020, 13:08
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В полуфинале Australian Open сербский теннисист Новак Джокович в трех партиях победил швейцарца Роджера Федерера и завоевал путевку в финал.

Федерер захватил преимущество с первых минут поединка и вскоре добился комфортного отрыва. При счете 5:4 швейцарец подавал на сет, но проиграл свою подачу. В итоге сет дошел до тай-брейка, на котором Джокович разгромил оппонента со счетом 7:1. Во второй партии долгое время шла равная борьба, но Джокович при счете 5:4 выиграл подачу швейцарца, а вместе с ней и сет. В середине третьей партии серб вновь сделал брейк и довел сет и матч до победы.

В финале Джокович встретится с победителем противостояния Доминик Тим - Александр Зверев.

AUSTRALIAN OPEN

Полуфинал

Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия) - Роджер ФЕДЕРЕР (Швейцария) - 3:0 (7:6, 6:4, 6:3)

Ранее сообщалось, что Федерер одержал потрясающую победу в четвертьфинале Australian Open.

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