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Самый популярный человек в мире: Роналду достиг невероятного признания в сети

четверг, 30 января 2020, 14:20
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Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в истории, который достиг отметки в 200 миллионов подписчиков в Instagram.

По этому показателю футболист далеко опережает ближайших конкурентов, которыми являются певица Ариана Гранде (173 миллиона) и актер Дуэйн Джонсон (170).

После достижения 200-миллионной отметки Роналду опубликовал специальный ролик, в котором разместил фотографии своей замечательной карьеры.

34-летний Роналду ранее выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". Португалец трижды становился чемпионом Англии и два раза выигрывал первенство Испании. В его активе пять побед в Лиге чемпионов, а также золотая медаль чемпионата Европы. Роналду пять раз завоевывал "Золотой мяч" и по этому показателю уступает лишь форварду "Барселоны" Лионелю Месси (6).

Ранее сообщалось, что Роналду оригинально отпраздновал гол с партнером по команде.

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