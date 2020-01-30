Украинская спортсменка-красавица добилась крупного успеха в Европе: опубликовано фото

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на престижном турнире Springer-Meeting в немецком Коттбусе.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Магучих заняла первое место в прыжках в высоту. Украинка сумела перепрыгнуть планку, установленную на отметке 1,98 метра. Второе место заняла еще одна украинская спортсменка Юлия Левченко, которая завершила соревнование с результатом 1,96 м. Третье место у полячки Камилы Личвинко (1,94 м).

После завоевания золотой медали 18-летняя Магучих запросила высоту 2,02 метра, пытаясь побить рекорд Украины, но преодолеть планку не сумела.

Ранее сообщалось, что Магучих была признана лучшей молодой легкоатлеткой в мире по итогам 2019 года.