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Украинская спортсменка-красавица добилась крупного успеха в Европе: опубликовано фото

четверг, 30 января 2020, 16:10
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на престижном турнире Springer-Meeting в немецком Коттбусе.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Магучих заняла первое место в прыжках в высоту. Украинка сумела перепрыгнуть планку, установленную на отметке 1,98 метра. Второе место заняла еще одна украинская спортсменка Юлия Левченко, которая завершила соревнование с результатом 1,96 м. Третье место у полячки Камилы Личвинко (1,94 м).

После завоевания золотой медали 18-летняя Магучих запросила высоту 2,02 метра, пытаясь побить рекорд Украины, но преодолеть планку не сумела.

Ранее сообщалось, что Магучих была признана лучшей молодой легкоатлеткой в мире по итогам 2019 года.

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