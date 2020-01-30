В чемпионате Украины впервые будут использованы новейшие технологии: названы матч и дата

В чемпионате Украины впервые в истории будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR).

Об этом сообщает официальный сайт украинской ассоциации футбола (УАФ).

Впервые VAR появится на матче 19-го тура Премьер-лиги между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой", которые сыграют 22 февраля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. На следующий день система будет использована в Харькове на матче "Шахтер" - "Ворскла".

Планируется, что до конца сезона VAR будет использоваться на двух матчах каждого тура.

Система VAR была официально включена в правила футбола в 2018 году. Впервые она была задействована на чемпионате мира-2018. После этого технология получила повсеместное распространение и используется в Лиге чемпионов, чемпионатах Англии, Испании, Германии, Италии, Франции и т.д.

Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига вошла в число 25 сильнейших чемпионатов мира.