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Неудержимый: Месси установил очередной невероятный рекорд

пятница, 31 января 2020, 09:29
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Лучший футболист планеты прошлого года Лионель Месси из "Барселоны" установил очередной рекорд - аргентинец стал первым игроком в испанском футболе, одержавшим на клубном уровне 500 побед.

Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Юбилейную победу со своей командой аргентинец добыл в матче 1/8 финала Кубка Испании с "Леганесом". "Сине-гранатовые" разгромили соперника со счетом 5:0, а их капитан сделал дубль и отдал результативную передачу. Чтобы одержать 500 побед с "Барселоной" Месси понадобилось 710 матчей.

В текущем сезоне Месси сыграл на клубном уровне 22 матча, забил 17 мячей и сделал 9 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" позорно проиграла "летучим мышам".

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