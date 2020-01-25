"Барселона" позорно проиграла "летучим мышам"

"Валенсия" одержала уверенную победу над "Барселоной" в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Первый тайм завершился без забитых мячей, однако хозяева должны были уходить на перерыв, ведя в счете. Нули на табло в стартовые 45 минут игры сохранились лишь благодаря великолепной игре голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, который отразил 11-метровый удар в исполнении Макси Гомеса и еще в нескольких случаях выручил "сине-гранатовых" от верного гола.

Однако забила "Валенсия" сразу же после перерыва. Гомес подобрал мяч в штрафной "Барсы" и попытался сделать передачу, мяч попал в Жорди Альбу и влетел в ворота гостей. На 77-й минуте хозяева закрепили свое преимущество благодаря голу Гомеса, который спокойно обработал мяч в штрафной "Барсы" и уложил его в угол ворот тер Штегена.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

21-й тур

ВАЛЕНСИЯ - БАРСЕЛОНА - 2:0

Гол: Альба, 48 (автогол); Гомес, 77.

Нереализованный пенальти: Гомес, 12.

Валенсия: Доменек, Гайя, Паулиста, Гарай, Торрес, Васс, Солер (Собрино, 89), Кондогбиа, Коклен, Гомес (Коста, 80), Гамейро (Родриго, 60).

Барселона: тер Штеген, Пике, Роберто, Альба, Умтити, де Йонг (Ракитич, 85), Бускетс, Артур (Видаль, 56), Гризманн, Фати (Кольядо, 85), Месси.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты устроили массовую бойню с полицией перед матчем "Барселоны".