"Реал" одержал сверхважную победу в мадридском дерби

"Реал" обыграл "Атлетико" в матче 22-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Первый тайм встречи завершился без забитых мячей. Счёт был открыт уже после перерыва. На 56-й минуте Винисиус Жуниор бросил по левому флангу в прорыв Флорана Менди, тот прострелил, а Карим Бензема ударом в касание пробил Яна Облака. Этот мяч так и остался единственным во встрече, которая была не богатой на голевые моменты.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

22-й тур

РЕАЛ - АТЛЕТИКО - 1:0

Гол: Бензема, 56.

Реал: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Иско (Васкес, 46), Кроос (Винисиус, 46), Каземиро, Вальверде, Модрич, Бензема.

Атлетико: Облак, Савич, Врсалько, Лоди, Фелипе, Сауль, Льоренте, Парти (Камельо, 74), Витоло (Карраско, 71), Мората (Лемар, 50), Корреа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" одержал скандальную победу в чемпионате Испании.