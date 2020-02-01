Сенсационная американка с российскими корнями выиграла Australian Open

21-летняя американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). В финальном матче турнира уроженка Москвы была сильнее 32-летней испанки Гарбинье Мугурусы.

Встреча завершилась победой Кенин со счетом 2:1 (4:6, 6:2, 6:2).

Отметим, что ранее Мугуруса и Кенин встречались лишь раз. В рамках турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в сентябре прошлого года в Пекине американка также обыграла свою оппонентку.

Для Кенин это первая в карьере победа на турнире Большого шлема. До этого новоиспеченная чемпионка ни разу не проходила дальше четвертьфинала.

Уже 2 февраля состоится финал мужского разряда, в котором встретятся серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила борьбу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии, проиграв все той же Мугурусе.