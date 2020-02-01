Украинка с мировым рекордом выиграла престижные соревнования: видео

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла престижные соревнования в немецком Карлсруе с мировым рекордом.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Магучих заняла первое место в прыжках в высоту. Украинка сумела перепрыгнуть планку, установленную на отметке 2,02 метра. Тем самым 18-летняя прыгунья установила мировой рекорд в помещении в возрастной категории до 20 лет. Также этот результат стал рекордом Украины. Второе место заняла другая наша соотечественница - Юлия Левченко, которая завершила выступление с результатом 1,99 м. Пятое место с результатом 1,93 м заняла еще одна украинка Ирина Геращенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская спортсменка-красавица добилась крупного успеха в Европе.