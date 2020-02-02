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Роналду принес "Ювентусу" яркую победу в чемпионате Италии: видеообзор

воскресенье, 02 февраля 2020, 17:03
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В матче 22-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле разгромил "Фиорентину" со счетом 3:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе "Альянц".

Победу туринскому клубу принес португальский нападающий Криштиану Роналду, который отметился дублем. Еще один гол на счету голландского защитника Маттейса де Лигта.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, набрав 54 очка. В следующем туре туринцы на выезде сыграют с "Вероной". Матч состоится 8 февраля.

"Ювентус" – "Фиорентина" - 3:0 (1:0)

Голы: Роналду (40, 80, оба с пенальти), де Лигт (90)

"Ювентус": Шченсны, Алекс Сандро, де Лигт, Бонуччи, Бентанкур, Куадрадо, Дуглас Коста (Бернардески, 83), Рабьо (Матюиди, 88), Пьянич, Игуаин (Дибала, 67), Роналду.

"Фиорентина": Дронговски, Далберт, Пеццелья, Игор Жулио, Лирола (Агудело, 89), Геззаль (Влахович, 60), Пульгар, Кьеза, Бенасси, Чеккерини, Кутроне (Соттиль, 73).

Предупреждения: Кьеза (33), Бонуччи (35), Пеццелья (39), Геззаль (50), Чеккерини (80).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ювентус" проиграл "Наполи" в матче Серии А.

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