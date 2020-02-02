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Российский боксер избил Росгвардейца при попытке забрать наркотики

воскресенье, 02 февраля 2020, 17:30
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Российский боксер Георгий Кушиташвили был арестован в Москве при попытке забрать наркотики. Во время ареста спортсмен избил сотрудника Росгвардии.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, Кушиташвили вместе со своим другом Овиком Оганнисяном снимали закладку с наркотиками в подъезде дома. В этот момент в дом зашли Росгвардейцы и застали злоумышленников. Оганнисян не оказал сопротивления при задержании, а вот Кушиташвили набросился на представителей правоохранительных органов и сломал одному из них нос.

У боксера при аресте был обнаружен сверток с одним граммом кокаина. Теперь Кушиташвили грозит наказание за нападение на сотрудника Росгвардии, нанесение ему телесных повреждений, а также хранение и перевозку наркотических средств.

Ранее сообщалось, что Кушаташвили не пустили в Украину на чемпионат Европы.

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