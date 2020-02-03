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Дикая реакция: футболист нанес удар ногой в голову лежащему болельщику, видео

понедельник, 03 февраля 2020, 17:59
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Во время матча чемпионата штата Санта-Катарина по футболу (Бразилия) между командами "Фигейренсе" и "Аваи" в дикий скандал угодил игрок второй команды Бруну Силва.

За 5 минут до конца матча к скамье запасных гостей попытался прорваться один из фанатов. Его остановил футболист "Фигейренсе". Борцовским приемом он уложил болельщика на газон. В этот момент к фанату подбежал Силва и ногой нанес сильнейший удар ему в голову.

Встреча между "Фигейренсе" и "Аваи" завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. В турнирной таблице чемпионата штата Санта-Катарина обе команды набрали по 7 очков в 4 матчах. "Аваи" занимает 2-е место, а "Фигейренсе" находится на 4-й позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России футболисты устроили массовую драку.

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