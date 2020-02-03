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Стенка на стенку: в России футболисты устроили массовую драку, видео

понедельник, 03 февраля 2020, 15:26
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В России футбольный матч с участием двух любительских команд завершился массовой дракой.

Об этом сообщает "Регион онлайн".

Инцидент состоялся в воскресенье, 2 февраля, в матче ЛФЛ Дагестана между командами "Хуштад" и "Тындырбек". В одном из эпизодов встречи отношения начали выяснять два игрока, которые противостояли друг другу в единоборстве. После этого к потасовке подключились их партнеры по команде. В итоге стычка переросла в массовую драку с участием едва ли не всех футболистов. Разнимать игроков бросились охранники и сотрудники стадиона, принимавшего матч.

Отметим, что потасовка случилась при счете 1:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России спортивный турнир завершился массовым побоищем.

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