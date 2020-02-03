Легендарный украинский клуб подписал футболиста, попавшего в скандал с Россией: фото

Одесский "Черноморец" подписал контракт с полузащитником Игорем Сикорским, который провел зимний отпуск в Санкт-Петербурге и сфотографировался с гербом России.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "UA-Футбол".

Информацию о заключении контракта с игроком сообщил главный тренер одесского клуба Остап Маркевич.

После того, как о посещении Сикорским России стало известно, с ним разорвал контракт его прежний клуб "Агробизнес".

31-летний хавбек является уроженцем Киева. В "Агробизнес" он перешел летом 2019 года. В нынешнем сезоне Сикорский провел за клуб 18 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Ранее он выступал за "Зарю", "Сталь", "Даугаву", "Гелиос", "Николаев", "Верес" и "Горняк-Спорт".

Ранее сообщалось о скандале в Днепре из-за российского флага на спортивном клубе.