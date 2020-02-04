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Прошляпили: сборная Украины лишилась ведущих игроков перед стартом олимпийского отбора по хоккею

вторник, 04 февраля 2020, 16:40
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Сразу пять хоккеистов не смогут помочь хоккейной сборной Украины в олимпийском квалификационном турнире из-за проблем с документами.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на XSPORT.

По данным источника, вратарь Олег Петров ("Днепр"), защитники Юрий Сильницкий ("Донбасс"), Владислав Грицких ("Кременчуг") и Сергей Афанасьев ("Днепр"), а также нападающий Илья Коренчук ("Донбасс"), проходили процедуру натурализации и должны были получить украинские паспорта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства хоккеистам еще 20 декабря 2019 года, но в федерации хоккея Украины начали заниматься данным вопросом только после 10 января 2020 года.

На данный момент в федерации надеются решить вопрос с хоккеистами до весеннего чемпионата мира, который пройдет в Польше.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Нур-Султане (Казахстан) с 6 по 9 февраля 2020 года. Сборная Украины сыграет с командами Казахастана, Польши и Нидерландов.

Ранее сообщалось, что сборная Украина заняла третье место на молодежном чемпионате мира.

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