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В "Шахтере" рассказали о планах клуба на зимнее трансферное окно

вторник, 04 февраля 2020, 13:21
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Лидер чемпионата Украины донецкий "Шахтер" не собирается покупать новых футболистов во время зимнего трансферного окна.

Об этом заявил главный тренер команды Луиш Каштру. По его словам, в данный момент под его руководством находится сбалансированная команда.

"У нас очень сбалансированная команда: на всех позициях и звеньях - защите, полузащите и нападении - у нас игроки высокого уровня, игроки национальных сборных. Если никто из наших футболистов не покинет клуб, то трансферов у нас не будет. На данный момент мне нравятся те игроки, которые есть в моем распоряжении", – рассказал португалец.

Также он рассказал о целях команды на вторую часть сезона.

"У нас начался второй сбор. Наши цели всем известны, главное – выиграть УПЛ. Еще одна цель – еврокубки, поэтому будем стараться как можно лучше подготовиться к "Бенфике", - добавил он.

Напомним, что в чемпионате Украины впервые в истории будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR).

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