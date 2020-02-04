В "Шахтере" рассказали о планах клуба на зимнее трансферное окно

Лидер чемпионата Украины донецкий "Шахтер" не собирается покупать новых футболистов во время зимнего трансферного окна.

Об этом заявил главный тренер команды Луиш Каштру. По его словам, в данный момент под его руководством находится сбалансированная команда.

"У нас очень сбалансированная команда: на всех позициях и звеньях - защите, полузащите и нападении - у нас игроки высокого уровня, игроки национальных сборных. Если никто из наших футболистов не покинет клуб, то трансферов у нас не будет. На данный момент мне нравятся те игроки, которые есть в моем распоряжении", – рассказал португалец.

Также он рассказал о целях команды на вторую часть сезона.

"У нас начался второй сбор. Наши цели всем известны, главное – выиграть УПЛ. Еще одна цель – еврокубки, поэтому будем стараться как можно лучше подготовиться к "Бенфике", - добавил он.

Напомним, что в чемпионате Украины впервые в истории будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR).