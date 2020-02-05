Динамо - Олимпия: онлайн видео трансляция товарищеского матча

В среду, 5 февраля, киевское "Динамо" встретится в товарищеском матче со словенской "Олимпией". Встреча пройдет в турецком Белеке на стадионе Bellis Hotel.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Олимпия".

Начало матча - в 17:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

ДИНАМО - ОЛИМПИЯ

Для киевлян это будет седьмой матч во время зимних сборов. В предыдущих играх они сыграли вничью с польской "Легией" (1:1), обыграли азербайджанский "Нефтчи" (2:1), разгромили северомакедонский "Вардар" (4:0), уступили хорватскому "Хайдуку" (0:1) и уверенно обыграли "Динамо-Брест" (3:0) и казахстанский "Кайрат" (2:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что скандальный футболист киевского "Динамо" может перейти в российский клуб.