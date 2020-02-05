RU  UA  EN

среда, 5 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 февраля

16:44
"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали важный документ: о чем в нем говорится
16:40
Девушка Илона Маска рассказала, как беременность повлияла на ее внешность
16:25
alyona alyona показала, как надо прыгать в бассейн "бомбочкой": очень мокрое видео
16:10
Слава из "НеАнгелов" приодела дочь-стилягу - такой леди пора бы в кадр с мамой
16:08
Рада сделала важный шаг к жесткому наказанию обидчиков животных: что им будет грозить
15:52
Олигарх Януковича возвращается: СМИ рассказали о договорняках Курченко в Херсоне
15:50
Джастин Бибер рассказал, как спасается от последствий наркозависимости
15:38
Названо имя сотрудника Кабмина, которого поймали на гигантской взятке
15:22
Зеленский собирается с важным визитом в Раду: всплыли громкие подробности
14:56
"Очистка" от токсинов и не только: появилась порция забавных фото из Рады
14:46
Рада провалила голосование по закону о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса
14:43
Люди делятся в сети уморительными фото своих длинных котов - и как только пушистым это удается
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Динамо - Олимпия: онлайн видео трансляция товарищеского матча

среда, 05 февраля 2020, 16:37
переглянути новину українською

В среду, 5 февраля, киевское "Динамо" встретится в товарищеском матче со словенской "Олимпией". Встреча пройдет в турецком Белеке на стадионе Bellis Hotel.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Олимпия".

Начало матча - в 17:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

ДИНАМО - ОЛИМПИЯ

Для киевлян это будет седьмой матч во время зимних сборов. В предыдущих играх они сыграли вничью с польской "Легией" (1:1), обыграли азербайджанский "Нефтчи" (2:1), разгромили северомакедонский "Вардар" (4:0), уступили хорватскому "Хайдуку" (0:1) и уверенно обыграли "Динамо-Брест" (3:0) и казахстанский "Кайрат" (2:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что скандальный футболист киевского "Динамо" может перейти в российский клуб.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Атлетик - Барселона: онлайн трансляция

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити - 2:0 Хроника матча

Реал - Атлетико - 1:0 Хроника матча

Вест Хэм - Ливерпуль - 0:2 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: