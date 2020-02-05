Скандальный футболист киевского "Динамо" может перейти в российский клуб

Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар, который был переведен в дублирующий состав, может перейти в московское "Динамо". Футболист был наказан из-за конфликта с главным тренером команды Алексеем Михайличенко.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы "ЦиганикLive" на YouTube-канале FootballHub.

"Произошло это все в Турции. Во время теоретического занятия Кадару сделали замечание. Он начал агрессивно себя вести, рассказывать, что ничего не понимает, факать. Это было не персонально в адрес Михайличенко, а в пустоту. Как следствие, Михайличенко решил перевести Кадара в дубль.

Есть информация, что у Кадара есть предложение от одного из российских клубов. Называют московское "Динамо". Кадар хочет нажать на киевское "Динамо", чтобы ускорить процесс возможного трансфера. Скорее всего, Кадар сам начал стимулировать ситуацию, демонстрируя свое отношение и невоспитанность", - сказал Цыганык.

Кадар перешел в "Динамо" летом 2017 года из польского "Леха" за 2,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне 29-летний венгр провел за "Динамо" 20 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что защитник "Динамо" перешел в один из самых титулованных клубов Южной Америки.