Динамо добыло сокрушительную победу на сборе в Турции

Киевское "Динамо" разгромило словенскую "Олимпию" в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Разгромную победу киевлянам принесли результативные удары Виталия Буяльского, Беньямина Вербича, Назария Русина, Карлоса де Пены и Александра Романчука.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

ДИНАМО - ОЛИМПИЯ - 5:0

Голы: Буяльский, 10; Вербич, 27; Русин, 54; де Пена, 81; Романчук, 90.

Динамо: Бущан (Бойко, 46), Миколенко (Пиварич, 67), Кадири (Сирота, 67), Попов (Романчук, 67), Кендзера (Мащенко, 67), Сидорчук (Шапаренко, 67), Шепелев (Андриевский, 67), Вербич (Де Пена, 67), Дуэлунд (Караваев, 67), Буяльский (Сухоручко, 67), Соль (Русин, 46).

Для киевлян это был седьмой матч во время зимних сборов. В предыдущих играх они сыграли вничью с польской "Легией" (1:1), обыграли азербайджанский "Нефтчи" (2:1), разгромили северомакедонский "Вардар" (4:0), уступили хорватскому "Хайдуку" (0:1) и уверенно обыграли "Динамо-Брест" (3:0) и казахстанский "Кайрат" (2:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что скандальный футболист киевского "Динамо" может перейти в российский клуб.