RU  UA  EN

среда, 5 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 февраля

20:02
Ждем подорожания: реакция сети на новый меморандум между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn
19:56
Обыски на 1+1: появились заявления телеканала и СБУ
19:42
Больше не могу: Сашко Положинский уходит из группы "Тартак"
19:30
Как худеть без вреда для организма: 5 важных шагов до начала любой диеты
19:22
Распустились ледяные цветы: появились фото и видео еще одного чуда природы на побережье Финского залива
18:52
Число погибших в Турции при сходе лавины выросло в несколько раз: появились новые фото и видео
18:40
В сети набирает голоса петиция против бывшей жены Джонни Деппа - детали скандала с Эмбер Херд
18:25
Это было, как потерять руку: Дмитрий Дикусар впервые рассказал о болезненном разводе с Аленой Шоптенко
18:19
СБУ пришла с обысками на телеканал Коломойского: видео и первые подробности
18:00
Это "перемога", но остались вопросы: сети бурно обсуждают голосование в Раде о наказании живодеров
17:46
Кайли Дженнер с маленькой дочерью снялась для модного глянца в образе Марии Антуанетты: фото
17:29
В Крыму в аптеках уже торгуют "лекарством" от коронавируса: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Динамо добыло сокрушительную победу на сборе в Турции

среда, 05 февраля 2020, 18:56
переглянути новину українською

Киевское "Динамо" разгромило словенскую "Олимпию" в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Разгромную победу киевлянам принесли результативные удары Виталия Буяльского, Беньямина Вербича, Назария Русина, Карлоса де Пены и Александра Романчука.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

ДИНАМО - ОЛИМПИЯ - 5:0

Голы: Буяльский, 10; Вербич, 27; Русин, 54; де Пена, 81; Романчук, 90.

Динамо: Бущан (Бойко, 46), Миколенко (Пиварич, 67), Кадири (Сирота, 67), Попов (Романчук, 67), Кендзера (Мащенко, 67), Сидорчук (Шапаренко, 67), Шепелев (Андриевский, 67), Вербич (Де Пена, 67), Дуэлунд (Караваев, 67), Буяльский (Сухоручко, 67), Соль (Русин, 46).

Для киевлян это был седьмой матч во время зимних сборов. В предыдущих играх они сыграли вничью с польской "Легией" (1:1), обыграли азербайджанский "Нефтчи" (2:1), разгромили северомакедонский "Вардар" (4:0), уступили хорватскому "Хайдуку" (0:1) и уверенно обыграли "Динамо-Брест" (3:0) и казахстанский "Кайрат" (2:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что скандальный футболист киевского "Динамо" может перейти в российский клуб.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Далакян - Перес: онлайн трансляция чемпионского боя

Атлетик - Барселона: онлайн трансляция

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити - 2:0 Хроника матча

Реал - Атлетико - 1:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: