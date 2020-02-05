Отвечайте за свои слова: Месси вступил в конфликт с руководством "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поругался со спортивным директором каталонского клуба Эриком Абидалем.

Об этом сообщает Sport.es.

Абидаль позволил себе провокационное высказывание, когда говорил об увольнении бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде: "Многие игроки были недовольны Вальверде и работали не в полную силу. В команде была проблема с внутренней коммуникацией. Как бывший футболист, я хорошо чувствую такие вещи".

Слова Абидаля разгневали Месси, который ответил руководителю клуба постом в сториз своего Instagram: "Если вы говорите подобные вещи, то назовите имена игроков. Иначе это вы мараете нас всех. Каждый должен нести ответственность за свои действия. Мы, футболисты, первыми понимаем, когда что-то не в порядке. Люди из спортивного отдела должны взять на себя ответственность за принимаемые ими решения".

В связи с данной ситуацией президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу принял решение провести срочную встречу с Абидалем.

Ранее сообщалось, что Месси стал автором очередного невероятного рекорда.