Бывший форвард скромного украинского клуба может перейти в "Барселону"

Бывший нападающий львовских "Карпат" Лукас Перес может перейти в каталонскую "Барселону". Сейчас футболист выступает в составе другого испанского клуба - "Алавеса".

Как сообщает испанский журналист Альфредо Мартинес, в каталонском клубе ищут возможность подписания нового форварда из-за травм основных форвардов Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Именно по этой причине руководство Ла Лиги разрешит провести "сине-гранатовым" трансфер нападающего.

Кроме Переса в список возможных приобретений "Барселоны" входят Анхель Родригес из "Хетафе" и Борха Иглесиас из "Эспаньола".

В текущем сезоне Перес провел 21 матч за "Алавес", в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

В Украине испанский форвард выступал с 2011 по 2014 год. В 2013 году его арендовало киевское "Динамо", но в чемпионате Украины за столичный клуб он так и не сыграл.

Напомним, что "Динамо" добыло сокрушительную победу на сборе в Турции.