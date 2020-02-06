RU  UA  EN

четверг, 6 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 февраля

11:17
Страховая компания считает, что Шеннен Доэрти рассказала о раке 4 стадии ради выплат
10:50
С тобой смогу все на свете: Владимир Зеленский трогательно поздравил супругу-именинницу
10:40
Легендарный украинский футболист может получить должность в министерстве
10:15
Где смотреть онлайн Атлетик - Барселона: расписание трансляций
09:58
Умер один из самых успешных актеров Голливуда Кирк Дуглас
09:58
Бывший форвард скромного украинского клуба может перейти в "Барселону"
07:15
Готовим дома чешские кнедлики с картофелем и грибами: рецепт и секреты местной кухни

5 февраля

23:48
Далакян - Перес: прогноз букмекеров на бой 8 февраля
22:43
Где смотреть онлайн Далакян - Перес: расписание трансляций
19:59
"Шахтер" одержал победу и сыграл вничью за один день: видео
19:42
Больше не могу: Сашко Положинский уходит из группы "Тартак"
19:30
Как худеть без вреда для организма: 5 важных шагов до начала любой диеты
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бывший форвард скромного украинского клуба может перейти в "Барселону"

четверг, 06 февраля 2020, 09:58
переглянути новину українською

Бывший нападающий львовских "Карпат" Лукас Перес может перейти в каталонскую "Барселону". Сейчас футболист выступает в составе другого испанского клуба - "Алавеса".

Как сообщает испанский журналист Альфредо Мартинес, в каталонском клубе ищут возможность подписания нового форварда из-за травм основных форвардов Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Именно по этой причине руководство Ла Лиги разрешит провести "сине-гранатовым" трансфер нападающего.

Кроме Переса в список возможных приобретений "Барселоны" входят Анхель Родригес из "Хетафе" и Борха Иглесиас из "Эспаньола".

В текущем сезоне Перес провел 21 матч за "Алавес", в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

В Украине испанский форвард выступал с 2011 по 2014 год. В 2013 году его арендовало киевское "Динамо", но в чемпионате Украины за столичный клуб он так и не сыграл.

Напомним, что "Динамо" добыло сокрушительную победу на сборе в Турции.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Атлетик - Барселона: онлайн трансляция

Далакян - Перес: онлайн трансляция чемпионского боя

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити - 2:0 Хроника матча

Реал - Атлетико - 1:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: