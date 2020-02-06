Один из лучших в мире: Ломаченко может получить очередную престижную награду

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (14-1-0, 10 КО) может получить звание лучшего боксера по итогам 2019 года. Речь идет о награде по версии WBC.

Претендентами украинца на получение награды являются Сауль Альварес, Деонтей Уайлдер, Хосе Карлос Рамирес, Джош Тэйлор и Эррол Спенс.

Как известно, в 2019 году на счету Ломаченко два поединка. В апреле украинец в Лос-Анджелесе защитил свои пояса WBA и WBO в бою Энтони Кроллой, нокаутировав соперника. 31 августа наш соотечественник был сильнее британца Люка Кэмпбелла. Тогда в Лондоне решением судей Ломаченко завоевал вакантный титул WBC.

Напомним, что Ломаченко ответил на критику болельщиков после своей публикации видео с российским спецназом.