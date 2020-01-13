RU  UA  EN

понедельник, 13 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 января

20:12
Как Шрек и Гомер Симпсон выглядели бы на самом деле: блогер превращает персонажей в реальных людей
19:00
7 ошибок вечернего макияжа, которыми запросто испортить все
18:27
Елена Зеленская заняла новую должность: опубликован документ
18:20
Слава из "НеАнгелов" показала, кто заменял ей психолога в трудные минуты
17:09
"Подарок" под елочку: всплыли данные о рекордных зарплатах руководства Минкульта
16:29
Известное британское издание "отдало" Крым России и попало в скандал: фото
15:45
В Лос-Анджелесе назвали номинантов на премию Оскар-2020
15:32
Украинская делегация может возобновить работу в ПАСЕ: первые подробности
15:28
Пришла в сознание и ощутила, что дышу: украинская певица впервые рассказала о попытке суицида
15:12
В "Батькивщине" потребовали провести совещание в Раде по фальсификациям при рассмотрении земельного закона
15:00
25 лет спустя: Дженнифер Энистон показала милое фото с актрисами сериала "Друзья"
14:38
В Китае проходит крупнейший фестиваль ледовых скульптур - вот 15 примеров гениальности его участников
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Так было, есть и будет: Ломаченко ответил на критику новым видео

понедельник, 13 января 2020, 21:20
переглянути новину українською

Украинский боксер Василий Ломаченко ответил на критику болельщиков после своей публикации видео с российским спецназом. Боец опубликовал в Instagram видеоподборку своих побед, после которых он позировал с украинским флагом.

"Так было, так есть, и так будет!" - написал Ломаченко.

Напомним, что вскоре после публикации видео с россиянами, украинский боксер отметился скандальной фотографией с российским флагом, а также назвал россиян братьями.

31-летний Ломаченко является уроженцем города Белгород-Днестровский, который находится в Одесской области. В данный момент украинец является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO.

Ранее сообщалось, что украинские болельщики в стихах жестко ответили Ломаченко.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Реал - Атлетико - 4:1 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль - 0:1 Хроника матча

Барселона - Атлетико - 2:3 Хроника матча, видео голов

Валенсия - Реал - 1:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: