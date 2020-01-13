Так было, есть и будет: Ломаченко ответил на критику новым видео

Украинский боксер Василий Ломаченко ответил на критику болельщиков после своей публикации видео с российским спецназом. Боец опубликовал в Instagram видеоподборку своих побед, после которых он позировал с украинским флагом.

"Так было, так есть, и так будет!" - написал Ломаченко.

Напомним, что вскоре после публикации видео с россиянами, украинский боксер отметился скандальной фотографией с российским флагом, а также назвал россиян братьями.

31-летний Ломаченко является уроженцем города Белгород-Днестровский, который находится в Одесской области. В данный момент украинец является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO.

Ранее сообщалось, что украинские болельщики в стихах жестко ответили Ломаченко.