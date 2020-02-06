Сборная Украины опозорилась на старте хоккейного отбора Олимпиады-2022

Хоккейная сборная Украины потерпела разгромное поражение со счетом 1:8 от национальной команды Казахстана в матче отборочного турнира к Олимпийским играм 2022 года. Поединок состоялся в Нур-Султане (Казахстан).

Украинцы крайне неудачно начали матч, пропустив три шайбы уже к восьмой минуте. При счете 0:4 украинской сборной удалось забросить шайбу, на 15-й минуте отличился Сергей Бабинец. Впрочем, это оказалось единственное светлое пятно в игре украинцев в этом матче.

Украина - Казахстан - 1:8 (1:5, 0:2, 0:1)

Голы: Бабинец (15) - Шевченко (3), Петухов (7), Метальников (8), Старченко (12), Жайлауов (17), Диц (32), Шестаков (34), Орехов (51)

Следующий поединок сборная Украины проведет 7 февраля против команды Польши. Начало поединка в 11:00.

Ранее сообщалось, что сборная Украины осталась без нескольких ведущих игроков перед отбором Олимпиады-2022.