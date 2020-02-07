"Динамо" продает билеты на матчи Лиги чемпионов по "смешной" цене

Киевское "Динамо" начало продавать билеты на матч 1/16 финала юношеской Лиги чемпионов против одноклубников из Загреба.

Изначально стоимость просмотра игры на стадионе составляла 10 гривен. Однако позже клуб принял решение снизить цену на билеты до символической 1 гривны.

Матч между двумя клубами "Динамо" из Киева и Загреба состоится в среду, 12 февраля. Встреча пройдет в столице Украины на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Начало игры - в 17:00.

Билеты на матч юношеской Лиги чемпионов продаются в кассах стадиона "Динамо" им. В. Лобановского и на Троицкой площади (возле станции метро "Олимпийская"), а также на сайте Esport.in.ua.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" получило серьезное наказание из-за расизма в матче с "Шахтером".