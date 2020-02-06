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"Динамо" получило серьезное наказание из-за расизма в матче с "Шахтером"

четверг, 06 февраля 2020, 19:50
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Контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) отклонил апелляцию "Динамо" на проведение матча без зрителей из-за расистского скандала во время матча 14-го тура чемпионата Украины против "Шахтера".

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Таким образом, "Динамо" сыграет без зрителей в матче 19-го тура Премьер-лиги против "Ворсклы". Встреча состоится 22 февраля на стадионе имени Лобановского в Киеве.

Напомним, что фанаты "Динамо" оскорбили полузащитника "Шахтера" Тайсона по расовому признаку. Клуб также был оштрафован на 500 тысяч гривень. В случае повторения расистского скандала киевлян ждут еще более серьезные санкции.

Ранее сообщалось, что один из лучших футболистов мира осудил поведение фанатов "Динамо" в матче с "Шахтером".

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