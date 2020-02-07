Роналду получил от своей девушки дорогущий подарок: фото

Джорджина Родригес, подруга форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, подарила своему возлюбленному на день рождения автомобиль.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, Родригес приобрела для футболиста на его 35-летие, которое он отметил 5 февраля, Mercedes AMG G 63. Стоимость такого автомобиля оценивается в свыше 180 тысяч евро. Свой подарок девушка обернула красным бантом. Отмечается, что юбиляр был очень удивлен подарку.

Напомним, Роналду славится своей любовью к авто. Португальский нападающий имеет один из самых дорогих и эксклюзивных автопарков в мире, который насчитывает порядка 20 машин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Роналду принес "Ювентусу" яркую победу в чемпионате Италии.