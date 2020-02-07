Сборная Украины одержала вторую уверенную победу в Кубке Федераций

Сборная Украины по теннису в двух матчах обыграла национальную команду Хорватии в поединке Кубка Федерации первой Евро-Африканской зоны.

В первой встрече Даяна Ястремская обыграла Леа Бошкович со счетом 6:4, 6:4. Во втором матче на корт вышли Элина Свитолина и Яна Фетт. Наша соотечественница разобралась с соперницей в трех сетах - 6:3, 3:6, 6:1. Таким образом, матч парного разряда в противостоянии украинок и хорваток не состоится за ненадобностью.

Соперником нашей сборной по квалификации будет национальная команда Эстонии. В другой паре встретятся Италия и Хорватия. Победители этих матчей выйдут в квалификацию Кубка Федерации 2021.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина принесла сборной Украины важнейшую победу в Кубке Федерации.