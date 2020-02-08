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Далакян - Перес: полное видео боя

суббота, 08 февраля 2020, 23:39
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Украинский боксер Артем Далакян победил венесуэльца Хосбера Переса в битве за титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA. Поединок состоялся в Киеве в КВЦ "Парковый".

Поединок продлился все 12 раундов и закончился победой украинца единогласным решением судей с разгромным счетом - 118:110, 117:111, 117:111.

Таким образом, Далакян в четвертый раз успешно защитил чемпионский пояс по версии WBA, который он завоевал в феврале 2018 года.

За свою карьеру 32-летний украинец провел 20 боев на профессиональном ринге и одержал 20 побед (14 - нокаутом). Перес потерпел 3-е поражение в карьере в 20 боях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион рассказал о тяжелой подготовке к предстоящему бою.

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