100 раундов спаррингов: украинский чемпион рассказал о тяжелой подготовке к предстоящему бою

Украинский чемпион мира по боксу по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян рассказал о подготовке к предстоящему бою с венесуэльцем Хосбером Пересом. Поединок состоится в Киеве в КВЦ "Парковый" в субботу, 8-го февраля. Смотрите прямую трансляцию боя Далакян - Перес на "Апострофе".

Слова Далакяна приводит mixsport.pro.

Так, украинский чемпион рассказал, что во время подготовки к боям он может проводить спарринги с боксерами, выступающими на несколько весовых категорий выше. Также Далакян признался, что за время сборов к боям проводит порядка 100 тренировочных раундов. "Работа выполняется на сто процентов, чтобы во время боя быть готовым ко всему", - заключил боксер.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион Европы по боксу отказался от выступлений на Олимпийских играх.