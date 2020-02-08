Украинский чемпион отстоял титул в самом сложном бою в карьере

Украинский боксер Артем Далакян отстоял титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) в бою с венесуэльцем Хосбером Пересом.

Поединок, состоявшийся в Киеве, продлился все 12 раундов. Перес показал себя достаточно неудобным соперником. Практически на протяжении всего боя он действовал первым номером. Однако украинец с трудом, но приловчился к такой манере соперника. Атаки Далакяна были более острыми и эффективными. Это отчетливо отразилось на судейских записках. Все три рефери отдали победу нашему соотечественнику - 118-110 117-111 117-111.

Таким образом, Далакян в четвертый раз успешно защитил пояс чемпиона мира по версии WBA. За свою карьеру 32-летний украинец провел 20 боев на профессиональном ринге и одержал 20 побед (14 - нокаутом). Перес потерпел 3-е поражение на профессиональном ринге в 20 боях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион рассказал о тяжелой подготовке к предстоящему бою.