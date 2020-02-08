Малиновский принес "Аталанте" важнейшую победу в чемпионате Италии

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский принес победу "Аталанте" в матче 23-го тура чемпионата Италии над "Фиорентиной".

Наш соотечественник появился на поле на 64-й минуте, заменив Марио Пашалича, когда счет на табло был равным - 1:1. Через восемь минут Малиновский получил передачу от Алехандро Гомеса, сблизился с воротами и пробил метров с 28. Мяч после его удара залетел в дальний угол ворот Бартломея Драговски.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

23-й тур

ФИОРЕНТИНА - АТАЛАНТА - 1:2

Голы: Кьеза, 32; Сапата, 49; Малиновский, 72.

Фиорентина: Драговски, Миленкович, Песселья, Игор, Лирола, Бенасси (Бадель, 85), Пульгар (Соттиль, 79), Кастровилли, Дальбер, Кьеза, Кутроне (Влахович, 46).

Аталанта: Голлини, Толои, Джимсити, Паломино, Кастань, Фройлер, Пашалич (Малиновский, 64), Госенс, Гомес (Тамез, 90), Иличич, Сапата.

Ранее "Апостроф" сообщал, что гол Малиновского получил признание в Европе.