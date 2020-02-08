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Сборная Украины по теннису в напряженнейшем матче обыграла эстонок в Кубке Федераций

суббота, 08 февраля 2020, 18:19
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Сборная Украины по теннису в трех матчах обыграла национальную команду Эстонии в поединке Кубка Федерации первой Евро-Африканской зоны и вышла в плей-офф, в котором в апреле будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации-2021.

В первой встрече Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину со счетом 6:3, 6:1. Во втором матче на корт вышли Элина Свитолина и Анетт Контавейт. Наша соотечественница уступила сопернице в трех сетах - 3:6, 7:6 (7:5), 2:6. Таким образом, судьба поединка решалась в парном матче, в котором Даяна Ястремская и Марта Костюк не оставили шансов Анетт Контавейт и Елене Малыгиной - 6:2, 6:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины одержала вторую уверенную победу в Кубке Федераций.

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