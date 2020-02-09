Боевая ничья: "Бавария" не смогла победить "быков" в чемпионате Германии

В матче 21-го тура чемпионата Германии "Бавария" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью со счетом 0:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".

"Бавария" захватила инициативу с первых минут, но Мюллер, Горетцка и Левандовски не реализовали выгодные моменты. В начале второго тайма преимущество перешло к гостям, которые не использовали две сумасшедшие возможности. Сначала Забитцер из центра штрафной с восьми метров пробил выше ворот, а затем Вернер примерно с той же точки пробил мимо. На 53-й минуте в ворота "быков" был назначен пенальти за фол на Левандовски, но 11-метровый был отменен, так как видеоассистент зафиксировал офсайд у форварда. Победу мюнхенцам мог принести Горетцка, но его удар с 16 метров парировал вратарь.

"Бавария" сохранила лидерство в турнирной таблице Бундеслиги и на одно очко опережает "РБ Лейпциг". В следующем туре "Бавария" в гостях сыграет с "Кельном" (16 февраля), "РБ Лейпциг" дома примет "Вердер" (15 февраля).

"Бавария" – "РБ Лейпциг" - 0:0

"Бавария": Нойер, Боатенг (Люка Эрнандес, 67), Павар, Алаба, Киммих, Горетцка (Коман, 85), Дэвис, Гнабри (Коутиньо, 60), Алькантара, Левандовски, Мюллер.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Анхелиньо, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер, Лаймер, Нкунку (Лукман, 82), Адамс, Ольмо (Шик, 69), Вернер.

Предупреждения: Лаймер (36), Упамекано (50), Киммих (57).