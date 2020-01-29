Футболисты лидера чемпионата Германии влипли в скандал из-за парикмахера

Игроки клуба "РБ Лейпциг", который лидирует в чемпионате Германии, попали в скандальную ситуацию из-за приглашения парикмахера из Англии Шелдона Эдвардса по прозвищу HD Cutz.

Эдвард прилетел во Франкфурт перед матчем чемпионата Германии с "Айнтрахтом", в котором "РБ Лейпциг" потерпел поражение со счетом 0:2. Услугами парикмахера воспользовались шестеро футболистов, которые вышли в основном составе. Об этом стало известно из-за поступка стилиста, который выложил фотографии игроков в своем Instagram.

После матча руководство клуба раскритиковало поступок игроков.

"Я был готов поспорить на 100 тысяч евро, что наши футболисты не вызовут парикмахера из Англии, чтобы сделать прически перед матчем. Оказалось, что я бы проиграл эту ставку. Поражение было досадным для нас, но история со стилистом меня просто поразила", - заявил спортивный директор "РБ Лейпциг" Ральф Рангник.

"Нам нужно принять решение, мы боремся за титул или выпьем, поедим и отвалимся от чемпионской гонки. Мы не находимся на одном уровне с "Баварией" или "Боруссией", поэтому должны использовать каждую минуту на тренировке, чтобы стать лучше. Но я не всегда вижу это", - сказал главный тренер команды Юлиан Нагельсман.

Ранее сообщалось, что английский судья попал в скандал из-за проблем с математикой.