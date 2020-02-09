"Динамо" добыло очередную уверенную победу в Турции

Киевское "Динамо" разгромило "Борац" (Босния и Герцеговина) в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Разгромную победу киевлянам принесли результативные удары Виталия Миколенко, Мохаммеда Кадири, Франа Соля и Карлоса де Пены. У "Бораца" гол престижа ударом с пенальти провел Стоян Враньеш.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Белек, Турция

ДИНАМО - БОРАЦ - 4:1

Голы: Миколенко, 43; Кадири, 54; Соль, 56; де Пена, 67 - Враньеш, 70 (с пенальти).

Динамо: Бойко, Миколенко (Пиварич, 46), Шабанов (Сирота, 46), Попов (Романчук, 46), Кендзера (Караваев, 46), Шепелев (Кадири, 46), Сидорчук (Андриевский, 46), Вербич (Де Пена, 46), Шапаренко (Мащенко, 58), Дуэлунд (Сухоручко, 58), Русин (Соль, 46).

Борац (стартовый состав): Лучич, Яничич, Чосич, Йованович, Галич, Данилович, Милутинович, Зилькич, Вранеш, Мирич, Вуяклия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" продает билеты на матчи Лиги чемпионов по "смешной" цене.