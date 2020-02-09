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Шесть голов: "Интер" совершил сумасшедший камбэк в миланском дерби, видеообзор

воскресенье, 09 февраля 2020, 23:40
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В матче 23-го тура чемпионата Италии "Интер" обыграл "Милан" со счетом 4:2.

В первом тайме "Милан" владел большим преимуществом. Уже на 10-й минуте отличиться мог Чалханоглу, но мяч после его удара пришелся в штангу. Счет был открыт на 40-й минуте. После скидки Ибрагимовича гол забил Ребич, который переправил мяч в пустые ворота с близкого расстояния. Через несколько минут забил уже сам Ибрагимович, точно пробив головой с близкого расстояния.

Неизвестно, что говорил в перерыве главный тренер "Интера" Антонио Конте, но на второй тайм вышла совсем другая команда. На 51-й минуте Брозович сократил разрыв в счете, отправив мяч в ворота "Милана" блестящим ударом с лета. Еще через пару минут счет сравнял Весино, поразивший пустые ворота после паса Санчеса. В середине тайма "Интер" вывел вперед де Врей, который точно пробил головой после подачи с углового.

Концовка матча выдалась огненной. Сначала Эриксен со штрафного пробил в перекладину, а еще через несколько минут счет мог сравнять Ибрагимович, но швед пробил в штангу. В концовке встречи окончательный счет установил Лукаку, точно пробив головой.

Благодаря победе "Интер" вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч "Интер" проведет 16 февраля в гостях с "Лацио", который занимает третье место.

"Интер" – "Милан" - 4:2 (0:2)

Голы: Брозович (51), Весино (53), де Врей (70), Лукаку (90+3) - Ребич (40), Ибрагимович (45+1)

"Интер": Паделли, Годин, Шкриньяр, де Врей, Янг, Брозович, Барелла, Кандрева (Мозес, 80), Весино, Санчес (Эриксен, 72), Лукаку.

"Милан": Доннарумма, Тео, Романьоли, Кьер, Конти, Беннасер, Кессиэ (Лукас Пакета, 81), Кастильехо (Рафаэл Леау, 80), Чалханоглу, Ибрагимович, Ребич (Бонавентура, 84).

Предупреждения: Весино (47), Барелла (55), Шкриньяр (55), Кессиэ (62), Конти (79).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что в 23-м туре чемпионата Италии украинец Малиновский забил победный гол "Аталанты".

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