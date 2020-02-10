Претендует на лучший гол года: бразильский футболист эпично забил в свои ворота, видео

Бразильский защитник "Лиона" Фернандо Марсел отметился удивительным голом в свои ворота в матче 24-го тура чемпионата Франции против ПСЖ.

Эпизод произошел на 47-й минуте при счете 2:0 в пользу парижского клуба. Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер сделал передачу в центр штрафной, Марсал первым оказался на мяче, но вместо выноса нанес мощный удар под перекладину.

Пользователи сети предложили номинировать бразильца на звание лучшего гола по итогам года.

В результате автогола ПСЖ повел со счетом 3:0, затем пропустил два мяча, но в концовке матча забил четвертый гол и одержал победу - 4:2.

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