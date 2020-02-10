Следующий бой Усика отложен на длительный срок: что произошло

Бой украинского боксера в супертяжелом весе Александра Усика против британца Дерека Чисоры перенесен на май.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Isport.

"Усику необходимо время, чтобы вылечить травму левого локтя. Он вряд ли будет готов к марту, но к маю должен восстановиться", - сказал промоутер Эдди Хирн.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Чисора может пройти 28 марта, но официального объявления о поединке не было.

33-летний Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес. На счету украинца 17 побед в 17 боях.

На профессиональном ринге 36-летний Чисора провел 41 бой. На его счету 32 победы и 9 поражений. В 2012 году он проиграл единогласным решением судей другому украинцу - Виталию Кличко. Три последних поединка британец выиграл.

Ранее сообщалось, что у Усика возник конфликт с ветераном АТО.