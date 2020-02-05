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Усик стихами ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной

среда, 05 февраля 2020, 17:28
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Участник АТО и основатель пиццерии Pizza Veterano Леонид Остальцев оскорбил украинского боксера Александра Усика, назвав его обезьяной.

Оскорбление Остальцев произнес во время интервью на "Пятом канале".

"Нас окружают не только ломаченки, усики, портновы, богданы, ну и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране", - сказал Остальцев.

Усик ответил ветерану АТО стихами, опубликованными на его странице в Instagram: "Может я и обезьяна, так твердит один осел, ты прости меня за слово, без обиды, ты ковбой. Сильную бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты терминатор, а по сути первый блин. Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить. Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить", - написал Усик.

Ранее сообщалось, что Остальцев встречался с американцем, который является сыном бойца Украиннской повстанческой армии (УПА).

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