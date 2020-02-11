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Российский борец получил тяжелую травму во время схватки: опубликовано жуткое видео

вторник, 11 февраля 2020, 20:25
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Российский борец Гаджимурад Магомедов получил жуткую травму во время поединка Открытого Кубка мира по грэпплингу, который проходит в Санкт-Петербурге.

Во время схватки борец упал на голову и сломал шею. Спортсмен был срочно госпитализирован. В клинике ему диагностировали черепно-мозговую травму, перелом шейных позвонков и разрыв спинного мозга. Сейчас дагестанец находится в сознании, но у него парализованы руки и ноги.

26-летний Магомедов в ближайшее время будет проперирован, после чего его ждет длительный курс реабилитации.

Грэпплинг является видом спортивного единоборства, которое совмещает технику всех борцовских дисциплин. В данном виде борьбы существуют минимальные ограничения по использованию болевых и удушающих приемов.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка рухнула с 8-метровой высоты во время соревнований.

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