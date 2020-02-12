"Динамо" с позором проиграло четвертой команде Казахстана

Киевское "Динамо" проиграло казахстанскому "Тоболу" в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке. Встреча завершилась со счетом 2:4.

По ходу матча киевляне выигрывали со счетом 2:0 благодаря голам Франа Соля и Миккеля Дуэлунда. Однако после этого вице-чемпион Украины пропустил четыре мяча, не забив при этом ни одного в ответ.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Белек, Турция

ДИНАМО - ТОБОЛ - 2:4

Голы: Соль, 12; Дуэлунд, 39; Нургалиев, 44 (с пенальти); Мужиков, 47; Андрюшкевичус, 58; Турисбек, 73.

Динамо: Кучерук (Бущан, 46), Сирота, Пиварич, Романчук, Кузык (Караваев, 69), Дуэлунд (Шапаренко, 46), Андриевский, Де Пена, Кадири, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль.

Тобол (стартовый состав): Шацкий, Канкава, Себаи, Турсинбай, Квекскири, Валиулин, Езе, Ерланов, Мирошниченко, Нургалиев, Мужиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" продает билеты на матч Лиги чемпионов по "смешной" цене.