RU  UA  EN

среда, 12 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 февраля

17:40
Мужчина продал старую картину за гроши, но уже вскоре пожалел - это был шедевр стоимостью в миллионы Lime
17:27
Пограничники научили пса "выкрикивать" лозунг про Украину: опубликовано забавное видео
17:27
Маколей Калкин вновь заступился за Майкла Джексона и рассказал, как проводил время с покойным певцом Lime
17:17
Стало известно, когда украинцев эвакуируют из зараженного коронавирусом города
16:58
В Кабмине озвучили оптимистичный прогноз по размерам платежек в феврале
16:56
В Киеве произошел смертельный пожар в жилой многоэтажке: фото с места ЧП
16:54
В Полтаве произошло серьезное ДТП с маршруткой и троллейбусом: много пострадавших, фото с места
16:28
Зимняя сказка: в сети делятся новыми яркими фото Карпат
16:02
59-летний Жан-Клод Ван Дамм поделился рецептом молодости и хорошей формы Lime
16:01
Куриный маршал: сети повеселило фото "медали" с портретом экс-главаря ДНР
15:55
В сети всплыли застольные фото убийцы Немцова
15:42
Близится второй этап Нацотбора на Евровидение 2020: кто достоин места в финале Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Динамо" с позором проиграло четвертой команде Казахстана

среда, 12 февраля 2020, 17:23
переглянути новину українською

Киевское "Динамо" проиграло казахстанскому "Тоболу" в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке. Встреча завершилась со счетом 2:4.

По ходу матча киевляне выигрывали со счетом 2:0 благодаря голам Франа Соля и Миккеля Дуэлунда. Однако после этого вице-чемпион Украины пропустил четыре мяча, не забив при этом ни одного в ответ.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Белек, Турция

ДИНАМО - ТОБОЛ - 2:4

Голы: Соль, 12; Дуэлунд, 39; Нургалиев, 44 (с пенальти); Мужиков, 47; Андрюшкевичус, 58; Турисбек, 73.

Динамо: Кучерук (Бущан, 46), Сирота, Пиварич, Романчук, Кузык (Караваев, 69), Дуэлунд (Шапаренко, 46), Андриевский, Де Пена, Кадири, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль.

Тобол (стартовый состав): Шацкий, Канкава, Себаи, Турсинбай, Квекскири, Валиулин, Езе, Ерланов, Мирошниченко, Нургалиев, Мужиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" продает билеты на матч Лиги чемпионов по "смешной" цене.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Динамо Киев - Динамо Загреб - 0:0 онлайн трансляция матча юношеской Лиги чемпионов

Неделя до возвращения Лиги чемпионов: чего ждать от матчей 1/8 финала

Интер - Наполи: онлайн трансляция полуфинала Кубка Италии

Интер - Милан - 4:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: