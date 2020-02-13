Роналду героически спас "Ювентус" от поражения в Милане

"Милан" и "Ювентус" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии со счетом 1:1.

Старт поединка остался за хозяевами. Они имели несколько моментов, чтобы пробить Джанлуиджи Буффона, но ни один из них не реализовали. Во второй части первой 45-минутки преимуществом завладел уже "Ювентус", но материализовать его в забитые мячи "старая синьора" также не смогла.

После перерыва команды таки порадовали голами. На 61-й минуте Саму Кастильехо навесил с правого фланга, а Анте Ребич красивым ударом в прыжке поразил ворота Буффона. Через 10 минут хозяева остались в меньшинстве после удаления за повторное предупреждение Тео Эрнандеса.

Но и это не помогало "Ювентусу", пока о себе не напомнил Криштиану Роналду. Под занавес встречи португалец после навеса пробил в падении через себя. Мяч угодил в руку Давиде Калабрии и арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Португалец сам же реализовал 11-метровый удар и принес "Юве" ничью.

КУБОК ИТАЛИИ

1/2 финала

МИЛАН - ЮВЕНТУС - 1:1

Гол: Ребич, 61; Роналду, 90+1 (с пенальти).

Милан: Дж. Доннарумма, Эрнандес, Романьоли, Кьяер, Калабрия, Чалханоглу (Пакета, 87), Беннасер, Кессье, Кастильехо (Салемакерс, 80), Ребич (Лаксальт, 74), Ибрагимович.

Ювентус: Буффон, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Игуаин, 70), Сандро, Куадрадо, Матюиди (Рабьо, 73), Пьянич, Рэмси (Бентанкур, 63), Роналду, Дибала.

Удаление: Эрнандес, 71 (повторное предупреждение).

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